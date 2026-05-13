Continua il monitoraggio di Mythos, con l’impegno delle Autorità del Giappone per contrastarne le minacce.

I vertici finanziari del Giappone continuano a preoccuparsi di intelligenza artificiale, in particolare di Mythos di Anthropic e creerà questa settimana un gruppo di lavoro pubblico-privato specifico. Il gruppo dovrà affrontare i rischi alla sicurezza informatica del sistema finanziario derivanti dal nuovo modello Mythos di Anthropic. Lo ha annunciato martedì il ministro delle Finanze Satsuki Katayama.

Durante un incontro a Tokyo con il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, Katayama ha spiegato il valore e le necessità dell’iniziativa. L’obiettivo è quello di sviluppare “una comprensione condivisa delle potenziali minacce generate dall’AI tra il settore finanziario, quello tecnologico e i decisori politici“, con la collaborazione del governo degli Usa.

Secondo l’Agenzia dei Servizi Finanziari (FSA), saranno gli 36 enti che parteciperanno al gruppo. Tra questi, oltre ai principali istituti finanziari giapponesi, la Bank of Japan e le filiali nazionali di Anthropic e OpenAI. La prima riunione si terrà giovedì, con a capo Osamu Terai, Chief Information Security Officer del Mizuho Financial Group.

Come gestire le vulnerabilità

Nel frattempo Anthropic, sottolinea la Reuters, ha lanciato il Project Glasswing. Si tratta di un programma che offre accesso al modello Mythos per finalità difensive a un numero limitato di organizzazioni.

La FSA ha riferito di un crescente interesse tra le banche giapponesi per ottenere l’accesso al modello, anche se non è chiaro se ci siano già delle richieste formali. Non ultimo, viste le particolari restrizioni in materia di Anthropic.

Il gruppo di lavoro discuterà le procedure da seguire in caso di rilevazione di vulnerabilità, le misure di difesa e i piani di emergenza. L’ottica è quella di “gestire scenari in cui le minacce non possano essere completamente contenute“. L’autorità di vigilanza ha inoltre dichiarato: “Stiamo valutando una cooperazione per la condivisione di informazioni con le autorità statunitensi e di altri Paesi“.

Quali sono i rischi su larga scala

Progettato per compiti di sicurezza informatica difensiva, le vaste capacità di Mythos hanno suscitato timori. Il tutto, dopo che Anthropic ha dichiarato che un’anteprima aveva scoperto “migliaia di gravi vulnerabilità in ogni principale sistema operativo e browser web”.

Tale capacità, se da un lato può rappresentare un vantaggio per attività di sicurezza difensiva e vulnerability assessment, dall’altro crea “scenari critici in caso di utilizzo da parte di attori malevoli“.

Il rischio è quello di un’accelerazione senza precedenti nelle attività di exploitation. Non solo. Secondo diversi esperti cyber anche “della possibilità di compromettere sistemi informatici, accedere a dati sensibili o colpire infrastrutture critiche con maggiore rapidità ed efficacia rispetto al passato“.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp