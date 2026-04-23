Altre autorità di regolamentazione finanziaria asiatiche hanno confermato questa settimana di aver adottato misure per far fronte ai rischi di questo modello di AI.

L’autorità di vigilanza finanziaria del Giappone si riunirà venerdì con i principali istituti di credito del Paese per discutere delle questioni relative al modello avanzato di AI Claude Mythos di Anthropic. La conferma è arrivata direttamente dal ministro delle Finanze Satsuki Katayama.

L’incontro, sottolinea la Reuters, organizzato dall’Agenzia dei servizi finanziari, riunirà i principali istituti di credito giapponesi, “preoccupati dai rischi dell’intelligenza artificiale per le istituzioni“. Katayama ha poi dichiarato: “Anche la Banca del Giappone e la Borsa di Tokyo parteciperanno all’incontro“.

L’iniziativa è arrivata a pochi giorni di distanza da un incontro simile negli Usa, dove il segretario al Tesoro Scott Bessent ha convocato a Washington i principali dirigenti delle banche americane. Anche in quel caso il confronto verteva sulle “implicazioni di sicurezza del nuovo modello AI Claude Mythos sviluppato da Anthropic“.

Katayama (ministro finanze Giappone): “Rifletteremo sulle questioni poste dalla comunità finanziaria internazionale“

Il tema ha una portata anche a livello regionale. Altre autorità di regolamentazione finanziaria asiatiche hanno infatti confermato questa settimana di aver adottato misure per far fronte ai rischi di questo modello di AI.

Il ministro ha spiegato: “Riuniremo i membri chiave del settore finanziario. Tutti coloro che hanno la maggiore responsabilità, con l’obiettivo di condividere valutazioni sulla situazione attuale e scambiare opinioni. Tra queste, anche quelle che ha segnalato la comunità finanziaria internazionale“.

Rischi su larga scala

Progettato per compiti di sicurezza informatica difensiva, le vaste capacità di Mythos hanno suscitato timori riguardo alla minaccia alla sicurezza del software tradizionale. Il tutto, dopo che Anthropic ha dichiarato che un’anteprima aveva scoperto “migliaia di gravi vulnerabilità in ogni principale sistema operativo e browser web”.

Tale capacità, se da un lato può rappresentare un vantaggio per attività di sicurezza difensiva e vulnerability assessment, dall’altro crea “scenari critici in caso di utilizzo da parte di attori malevoli“.

Il rischio è quello di un’accelerazione senza precedenti nelle attività di exploitation. E con loro, sottolineano gli esperti cyber “la possibilità di compromettere sistemi informatici, accedere a dati sensibili o colpire infrastrutture critiche con maggiore rapidità ed efficacia rispetto al passato“.

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