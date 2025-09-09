Gli sciami di droni AI Swarmer in dotazione all’Ucraina potrebbero fornire a Kiev vantaggi nella proiezione di potenza dai cieli.

Nuovi droni AI per Kiev

Secondo il Wall Street Journal, l’Ucraina ha ottenuto in dotazione i nuovi droni AI Swarmer. Il software consente a questi vettori UAV (unmanned aerial vehicle) di comunicare e prendere decisioni indipendentemente dal loro operatore. Possono perciò decidere la sequenza degli attacchi senza richiedere un pilota dedicato per ciascun velivolo.

La possibilità di proiettare potenza dai cieli, ottenendo un maggior controllo dello spazio atmosferico e riducendo le perdite umane, costituisce un notevole vantaggio. Questa tecnologia riduce drasticamente il numero di operatori necessari, permette una maggiore flessibilità operativa e rende più difficile per il nemico interferire con le comunicazioni.

Gli attacchi, spesso condotti di notte, hanno colpito posizioni, trincee e infrastrutture russe con un livello di coordinamento prima impensabile.

Sviluppi e impieghi del software Swarmer

Il software Swarmer, inizialmente impiegato per la posa di mine, è stato testato con flotte fino a 25 droni, e ulteriori sperimentazioni punterebbero a superare la soglia dei cento. L’adozione di questo approccio ha confermato l’accelerazione della corsa globale agli sciami autonomi.

Le principali potenze globali sono tutte impegnate nello sviluppo di tecnologie simili. Non mancano tuttavia delle sfide significative. Nel dettaglio:

la stabilità delle reti di comunicazione .

. I costi elevati dei dispositivi.

elevati dei dispositivi. L’impatto etico di lasciare a macchine parzialmente autonome il potere di decidere quando colpire.

I timori delle Nazioni Unite

Proprio sul tema ‘etico’, le Nazioni Unite e diversi esperti hanno sollevato preoccupazioni sulla regolamentazione delle armi autonome letali. Gli stessi hanno avvertito del rischio che decisioni di vita o morte possano sfuggire al controllo umano. Da parte sua, Swarmer ha a più riprese assicurato che un operatore mantenga comunque l’ultima parola nell’attivazione delle armi.

Tuttavia, è evidente come il confine tra assistenza automatizzata e autonomia letale diventi sempre più sottile. La seconda fase del conflitto russo-ucraino rappresenta dunque il primo banco di prova di un paradigma che potrebbe ridefinire il futuro dei conflitti armati a livello globale.