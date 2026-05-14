Secondo Bloomberg, la startup francese sta discutendo con banche europee il lancio di un modello per individuare vulnerabilità informatiche. Mensch: “Non possiamo far analizzare il codice dell’esercito francese da Mythos”.

Mistral AI lavora a un modello di intelligenza artificiale dedicato alla cybersecurity, pensato come risposta europea a Mythos, il sistema di Anthropic capace di individuare vulnerabilità informatiche con velocità e scala senza precedenti. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la startup francese sarebbe in contatto con alcune banche europee per valutare l’impiego della nuova tecnologia.

Il modello non è ancora stato rilasciato e non è chiaro quando arriverà sul mercato. Ma il dossier si inserisce in un momento di forte pressione per il sistema finanziario europeo, che non ha accesso diretto a Mythos e teme di restare esposto a vulnerabilità che strumenti AI avanzati potrebbero individuare prima dei difensori.

Il nodo Mythos e il rischio dipendenza

La decisione di Anthropic di presentare Mythos e limitarne l’accesso a un numero ristretto di partner ha generato allarme internazionale. Il modello è stato descritto come capace di scoprire falle software con capacità molto superiori agli strumenti tradizionali e, secondo prime analisi citate da Bloomberg, sarebbe in grado di condurre attacchi autonomi.

L’accesso resta però riservato a un gruppo selezionato di aziende tecnologiche, banche e società di cybersecurity. Questo ha aperto una questione strategica per l’Europa: come proteggere banche, infrastrutture critiche e apparati pubblici se le capacità AI più avanzate restano concentrate negli Stati Uniti e controllate da aziende private americane?

Mistral come alternativa europea

Mistral era già al lavoro con clienti bancari su soluzioni AI per individuare falle di sicurezza prima del lancio di Mythos. Ora, secondo una delle fonti citate da Bloomberg, la società starebbe sviluppando una versione più standardizzata del prodotto, pronta per una diffusione più ampia.

Non è ancora chiaro come il modello di Mistral possa confrontarsi con Mythos sul piano tecnico. Tuttavia, la startup francese potrebbe presentarlo come un’alternativa europea a minore rischio, soprattutto per organizzazioni che non vogliono dipendere da modelli statunitensi per l’analisi di codice e infrastrutture sensibili.

Il CEO di Mistral Arthur Mensch ha posto la questione in termini di sovranità tecnologica. Durante un’audizione all’Assemblea nazionale francese, ha dichiarato: “Dobbiamo avere il controllo di questa tecnologia. Non si può far scansionare il codice sorgente dell’esercito francese da Mythos. Questo crea una dipendenza così irreparabile che dobbiamo assolutamente trovare soluzioni”.

Banche europee sotto pressione

Il settore bancario è uno dei più esposti alla nuova corsa all’AI cyber. Le banche devono individuare e correggere vulnerabilità prima che vengano sfruttate da criminali o attori statali. Ma senza accesso ai modelli più avanzati, rischiano di muoversi con strumenti meno potenti rispetto ai concorrenti o ai partner statunitensi.

Mistral conta già clienti finanziari importanti, tra cui HSBC e BNP Paribas. Proprio questo posizionamento potrebbe favorire l’adozione del nuovo modello in Europa, dove la domanda di strumenti cyber sovrani è in crescita.

Il caso si intreccia anche con la pressione politica su Anthropic. Le istituzioni europee hanno criticato la scelta dell’azienda americana di non condividere Mythos con regolatori e agenzie del continente, alimentando il timore di un divario di sicurezza transatlantico.

La corsa tra OpenAI, Anthropic e Mistral

La competizione non riguarda solo Anthropic e Mistral. OpenAI ha presentato GPT-5.5-Cyber, un modello dedicato alla cybersecurity, e ha concesso l’accesso ad alcune grandi aziende europee, tra cui la banca spagnola BBVA.

Il quadro che emerge è quello di una nuova corsa all’AI cyber. I principali sviluppatori di modelli stanno creando sistemi capaci di analizzare codice, individuare falle, suggerire patch e potenzialmente automatizzare parti della difesa informatica. Ma la stessa capacità può avere impieghi offensivi, trasformando questi modelli in strumenti ad alto rischio dual use.

Mensch ha ridimensionato parte dell’allarme su Mythos, definendo il dibattito come una forma di allarmismo. Secondo il CEO di Mistral, anche tecnologie sviluppate da aziende francesi, americane e cinesi sono già oggi in grado di individuare vulnerabilità cyber. La differenza, però, sta nella scala, nell’autonomia e nel controllo dell’accesso.