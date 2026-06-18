La decisione si inserisce nel crescente scontro geopolitico sull’AI e sulla sicurezza dei dati.

Stop ad Anthropic da parte di JP Morgan Chase, che ha impedito ai propri dipendenti di Hong Kong l’accesso interno ai modelli di AI dell’azienda. Lo riporta il Financial Times, evidenziando le crescenti attenzioni del settore finanziario verso l’utilizzo di strumenti di AI avanzata in aree considerate sensibili dal punto di vista geopolitico.

Una volta di più, dunque, le tecnologie Usa e il loro impiego sono elemento di divergenza a livello istituzionale, soprattutto al di fuori del continente nordamericano.

La scelta ha imitato una decisione analoga di Goldman Sachs, che già ad aprile aveva rimosso Claude Mythos dalla lista delle applicazioni AI autorizzate per il personale operante nella regione.

Dietro la scelta

Sempre secondo il quotidiano britannico, i vertici di JP Morgan sarebbero arrivati ad una restrizione del genere in rapporto alle condizioni d’uso previste negli accordi di licenza tra Anthropic e JP Morgan. Per questo motivo, la banca avrebbe eliminato i modelli Claude dall’elenco interno degli strumenti di intelligenza artificiale approvati e disponibili ai dipendenti nella sede asiatica.

I modelli AI sviluppati da aziende americane non sono generalmente disponibili nella Cina continentale. Al contrario, Hong Kong ha finora rappresentato un’eccezione, consentendo l’utilizzo di alcuni sistemi con limitazioni imposte direttamente dai fornitori statunitensi.

Tuttavia, le preoccupazioni di Washington per il possibile trasferimento di capacità tecnologiche avanzate verso Paesi considerati strategicamente sensibili stanno spingendo verso controlli sempre più stringenti.

Il caso del blocco alle esportazioni di Mythos e Fable

All’inizio della settimana il Segretario al Commercio degli Usa, Howard Lutnick, ha inviato una lettera all’Amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei. Con questa lettera, Lutnick ha ordinato la sospensione delle esportazioni dei modelli AI più avanzati dell’azienda, Mythos e Fable.

Secondo l’Amministrazione americana, il rischio è che tali tecnologie finiscano a disposizione di Paesi rivali, considerati un “rischio per la Sicurezza Nazionale“. In particolare, Cina e Russia, ma anche l’Iran e la Corea del Nord.

La misura rappresenta uno dei più significativi tentativi recenti di limitare la diffusione internazionale di modelli di frontiera dell’intelligenza artificiale.

Le necessità di tutele per il settore finanziario

Le decisioni di JP Morgan e Goldman Sachs hanno ribadito come le grandi istituzioni finanziarie stiano adottando un approccio sempre più prudente nell’utilizzo dell’AI generativa.

La questione non è soltanto normativa o contrattuale. Le banche devono infatti confrontarsi con rischi legati alla protezione dei dati, alla conformità normativa e alla possibile esposizione di informazioni sensibili attraverso piattaforme sviluppate da terze parti.

La vicenda conferma inoltre come l’intelligenza artificiale sia ormai diventata un tema centrale non solo per l’innovazione tecnologica, ma anche per la competizione geopolitica globale. In particolare, nel confronto tra Usa e Cina.

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