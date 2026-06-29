Il Governo Usa ha rimosso le limitazioni alle esportazioni Mythos 5 di Anthropic, rendendo l’accesso al potente modello di AI possibile a 100 istituzioni.

L’Amministrazione Usa ha revocato il blocco all’esportazione del modello di AI Mythos 5 di Anthropic, legittimando così l’accesso per 100 tra istituzioni e aziende. Non servirà dunque più nessuna licenza. Fable 5 potrebbe essere il prossimo nella lista. La revoca, in effetti, ha riguardato proprio il modello che è alla base del lancio dei due software.

La decisione è arrivata dopo diverse giornate di trattative, nelle quali a Washington si erano incontrati funzionari statunitensi e dirigenti del colosso dell’informatica.

Il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha dichiarato: “Ho stabilito che sono state adottate misure di salvaguardia adeguate per consentire ad alcuni enti fidati di accedere al modello Claude Mythos 5”.

La conferma di Anthropic: “Vogliamo ampliare l’accesso a Mythos 5 e rendere nuovamente disponibile Fable 5 per l’uso generale”

Molte delle organizzazioni che hanno ottenuto l’accesso fanno parte del Project Glasswing, di cui per altro lo stesso Mythos era parte prima del blocco. Si tratta di un programma di analisi e scoperta delle vulnerabilità cyber che coinvolge circa 150 organizzazioni in oltre 15 Paesi.

In tale ottica, Lutnick ha spiegato che non sarà necessaria la licenza di esportazione nei confronti di “aziende affidabili e dei loro dipendenti che non siano cittadini statunitensi“. E nemmeno “nei confronti dei dipendenti di Anthropic che non siano cittadini statunitensi“. Tuttavia, “le restrizioni relative alle licenze rimarranno in vigore per le aziende che non figurano in uno specifico elenco“.

Questo invece il commento di Anthropic: “Il Governo ci ha comunicato che Mythos 5, il nostro modello di cybersicurezza più potente, può essere nuovamente messo a disposizione di una serie di organizzazioni. Organizzazioni statunitensi, che gestiscono e difendono le infrastrutture critiche”.

Poi, ha l’azienda ha aggiunto: “Stiamo ripristinando rapidamente l’accesso per queste organizzazioni e continuiamo a collaborare con il Governo per ampliare l’accesso a Mythos 5. E inoltre, per rendere nuovamente disponibile Fable 5 per l’uso generale”.

Per Donald Trump l’AI è un’arma

Il ‘caso’ Anthropic, sottolinea la Reuters, è cominciato due settimane fa quando Amazon aveva riportato alla Casa Bianca “ possibili vulnerabilità e bypass delle protezioni dei modelli“.

La principale preoccupazione di Washington era che alcuni sistemi di protezione integrati nei modelli potessero essere aggirati attraverso tecniche di “jailbreaking“, che consentono agli utenti di bypassare le limitazioni imposte dall’azienda.

Lo stesso gigante dell’e-commerce avrebbe contattato funzionari dell’Amministrazione per condividere un rapporto tecnico sui rischi legati a Mythos. Di qui, la deliberazione di Donald Trump, che ha emanato una direttiva restrittiva. La misura ha imposto ad Anthropic di sospendere l’accesso ai suoi due modelli più potenti, Fable 5 e Mythos 5.

Il rapporto di Anthropic con Washington, per altro, è stato spesso burrascoso. L’azienda si è rifiutata di consentire alle Forze Armate statunitensi di utilizzare i propri modelli di AI per la sorveglianza interna e per sistemi d’arma completamente autonomi. Il Governo ha reagito, inserendola in una lista nera per motivi di Sicurezza Nazionale.

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