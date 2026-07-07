Al suo posto, la piattaforma Qoder.

Dal prossimo 10 luglio Alibaba vieterà ai suoi dipendenti il modello di AI Claude Mythos di Anthropic, già vietato alle aziende cinesi. Al suo posto, la piattaforma Qoder. La decisione è arrivata in un contesto di crescenti restrizioni tecnologiche tra Usa e Cina.

Anthropic, per altro, già impediva alle aziende cinesi e alle società da esse controllate di accedere ai propri modelli di AI. Negli ultimi mesi, inoltre, ha rafforzato i controlli per bloccare eventuali aggiramenti delle limitazioni geografiche.

A far discutere, inoltre, è stata la scoperta – emersa da una segnalazione su Reddit – di una versione di Claude Code che avrebbe sviluppato delle potenzialità simili da identificare gli utenti cinesi.

Claude Code un “software ad alto rischio“

Thariq Shihipar, responsabile di Anthropic, ha spiegato a TechCrunch che si trattava di un test avviato a marzo. L’obiettivo era contrastare gli abusi da parte di rivenditori non autorizzati e per impedire la “distillazione” dei modelli. Si tratta di una tecnica che consente di addestrare un sistema di AI sfruttando le risposte generate da un altro modello.

Ciononostante, Alibaba avrebbe classificato Claude Code come “software ad alto rischio“, invitando perciò i propri dipendenti a utilizzare invece lo strumento Qoder sviluppato dall’azienda stessa. Per il dirigente, la funzione era sperimentale ed è stata superata da misure di sicurezza più efficaci, tanto che già sai prevedeva la sua rimozione.

Rischi su larga scala

Progettato per compiti di sicurezza informatica difensiva, le vaste capacità di Mythos hanno suscitato timori riguardo alla minaccia alla sicurezza del software tradizionale. Il tutto, dopo che Anthropic ha dichiarato che un’anteprima aveva scoperto “migliaia di gravi vulnerabilità in ogni principale sistema operativo e browser web”.

Tale capacità, se da un lato può rappresentare un vantaggio per attività di sicurezza difensiva e vulnerability assessment, dall’altro crea “scenari critici in caso di utilizzo da parte di attori malevoli“.

Il rischio, oltre il confronto geo-economico, è quello di un’accelerazione senza precedenti nelle attività di exploitation. E con loro, sottolineano gli esperti cyber “la possibilità di compromettere sistemi informatici, accedere a dati sensibili o colpire infrastrutture critiche con maggiore rapidità ed efficacia rispetto al passato“.

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