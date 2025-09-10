ACN, tecnologie quantistiche: pubblicata la Strategia italiana

Un piano nazionale per rafforzare il ruolo dell’Italia in un settore strategico e ad alta intensità di innovazione.

Strategia italiana per le tecnologie quantistiche

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha pubblicato “La Strategia italiana per le tecnologie quantistiche“. Il documento riporta “una visione integrata e strategica per lo sviluppo quantistico a livello nazionale“. Si dà così seguito all’adozione, nel luglio scorso, da parte del Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD).

L’adozione della Strategia segna un passo avanti fondamentale per rafforzare la posizione dell’Italia. E in particolare, in un ambito di frontiera destinato a generare impatti su diversi piani della vita quotidiana e di settori economici, dalla salute al lavoro.

Questi, in sintesi, i suoi principali obiettivi:

potenziare ricerca e innovazione.

Migliorare l’accesso alle infrastrutture.

Stimolare investimenti privati.

Costruire un ecosistema quantistico italiano solido e competitivo.

La Strategia italiana si inserisce in piena coerenza con la Quantum Europe Strategy presentata a Bruxelles lo scorso 2 luglio 2025. Anticipa così le future politiche europee in materia. Tra queste, c’è la proposta di un Quantum Act da parte della Commissione europea, attesa entro la fine dell’anno 2025.

Un lavoro congiunto

Il documento è il risultato di un lavoro condiviso da parte di un gruppo di esperti istituito e coordinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

Da segnalare la partecipazione di altri Ministeri, come il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Un ruolo di primo piano, ovviamente, l’hanno ricoperto anche l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da parte sua, l’ACN ha partecipato ai lavori del gruppo condividendone “obiettivi e strategicità per le potenzialità che le tecnologie quantistiche possono offrire al Paese“. Il tutto, anche in relazione alle prospettive di sviluppo di capacità scientifiche, industriali e tecnologiche, vale a dire gli elementi fondamentali che operano in supporto dell’autonomia strategica.

