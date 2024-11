ACN pubblica le “Linee Guida per il rafforzamento della protezione delle banche dati

Le nuove Linee Guida rappresentano un documento di riferimento per contrastare il rischio di accessi abusivi, sia da parte di insider (insider threats) sia da minacce esterne.

ACN ha pubblicato le “Linee guida per il rafforzamento della protezione delle banche dati rispetto al rischio di utilizzo improprio”.

Le nuove Linee Guida, pubblicate dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, rappresentano un documento di riferimento per contrastare il rischio di accessi abusivi, sia da parte di insider (insider threats) sia da minacce esterne. Offrono un quadro completo delle misure normative esistenti, come quelle definite dal decreto-legge 105/2019 sul Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, integrato da esempi pratici per l’implementazione operativa. Particolare attenzione viene data alla gestione dei rischi connessi alla supply chain, al controllo degli accessi privilegiati, alla formazione del personale amministrativo e alle attività di monitoraggio e auditing interno.

Il documento si inserisce nella più ampia Strategia nazionale di sicurezza cibernetica, che punta a rafforzare la resilienza dello spazio digitale italiano attraverso misure tecniche, organizzative e procedurali indirizzate, in primo luogo, ai soggetti pubblici e privati inclusi nel Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. ACN, in questo contesto, esercita funzioni di supporto e vigilanza per garantire la conformità alle normative e il miglioramento della sicurezza complessiva.

