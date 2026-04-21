Le indicazioni per la corretta configurazione dei protocolli SPF, DKIM e DMARC.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha pubblicato le linee guida per la configurazione del servizio di e-mail per l’autenticazione. L’obiettivo è quello “di rafforzare l’affidabilità del servizio di posta elettronica di tutte le organizzazioni interessate e incrementarne il livello complessivo di sicurezza“.

“La posta elettronica“, sottolinea l’Agenzia, “rappresenta oggi uno dei servizi maggiormente critici nel contesto digitale“. La ragione è che si trova “tra i principali canali utilizzati da organizzazioni e utenti per le comunicazioni e lo scambio di informazioni“.

Il funzionamento del servizio di posta elettronica e in particolare la trasmissione dei messaggi, si basa sul

protocollo SMTP. Un protocollo che però “non incorpora nativamente adeguati meccanismi di autenticazione del mittente e di protezione della riservatezza e dell’integrità dei messaggi“.

ACN Credits

Queste vulnerabilità espongono al rischio di attacchi come lo spoofing, il phishing, la manomissione e l’intercettazione del messaggio durante il transito.

Come mitigare le debolezze

Le principali minacce cyber in materia di posta elettronica sono proprio spoofing, phishing, manomissione del messaggio. Per mitigare le debolezze del protocollo SMTP e ridurre pertanto il rischio dovuto agli attacchi sopra richiamati nel corso del tempo c’è stato lo sviluppo di una serie di meccanismi.

Meccanismi di due tipologie, in funzione sia per l’autenticazione del mittente che per la protezione dell’integrità del messaggio. Tra questi:

SPF (Sender Policy Framework).

(Sender Policy Framework). DKIM (DomainKeys Identified Mail).

(DomainKeys Identified Mail). DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance).

Con le linee guida dell’ACN, si vogliono illustrare i singoli meccanismi con l’obiettivo di rafforzare l’affidabilità del servizio di posta elettronica e incrementarne il livello complessivo di sicurezza.

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