ACN, PNRR e cybersicurezza: numeri, risultati e prospettive. Investimenti strategici per il futuro

18 Marzo 2026

L’ACN cura l’attuazione dell’Investimento PNRR 1.5 “Cybersecurity”, in stretto raccordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale, amministrazione titolare dei fondi.

Con l’investimento 1.5 Cybersecurity del PNRR l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), in stretto contatto con il Dipartimento per la trasformazione digitale, ha rafforzato l’ecosistema digitale nazionale. Il tutto, “sostenendo la capacità del Paese di prevenire, monitorare e rispondere alle minacce cyber“.

L’obiettivo di 1.5 Cybersecurity è rafforzare l’ecosistema digitale nazionale potenziando i servizi di gestione della minaccia cyber. Il tutto grazie ad una rinnovata capacità di monitoraggio, prevenzione e scrutinio tecnologico a supporto della transizione digitale del Paese.

L’ACN, in stretto contatto con il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), cura ne curva l’attuazione connettendo la Pubblica Amministrazione, l’impresa e i fornitori di tecnologia

I risultati del piano

I risultati, ha riassunto l’Agenzia, sono i seguenti:

  • 623 milioni di euro investiti.
  • 8 avvisi pubblici attivati.
  • Circa 300 progetti e investimenti finanziati.
  • Oltre 200 soggetti coinvolti.
  • Circa 3500 richieste gestite.
  • Più di 120 enti della P. A. locale coinvolti su tutto il territorio.

I tre pilastri dell’investimento delineano un percorso integrato per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

Da un lato, c’è la diffusione capillare della Cyber Resilience su tutto il territorio, per rendere più sicuri sistemi, infrastrutture e organizzazioni. Dall’altro, il necessario consolidamento delle capacità nazionali di scrutinio e certificazione tecnologica.

Infine, sottolinea l’Agenzia, c’è il potenziamento delle capacità cyber e degli strumenti della Pubblica Amministrazione, così da renderla sempre più preparata ad affrontare e gestire le minacce informatiche.

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