ACN, Ciardi riconfermata Vice su proposta di Meloni

Il rinnovo di 4 anni è la testimonianza della professionalità e competenza di Ciardi nell’ambito della cybersicurezza e resilienza del Paese.

La riconferma

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la conferma dell’incarico di Vice direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) alla dottoressa Annunziata Ciardi. Ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, è stata data apposita comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) e alle Commissioni parlamentari competenti.

Gli incarichi di Ciardi

Nel 2021 Nunzia Ciardi ha ottenuto la nomina a Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. In precedenza, era stata a capo della Polizia Postale e delle Comunicazioni, massimo organo di Polizia nel contrasto al cybercrime.

Ha avuto la direzione ed il coordinamento delle unità specializzate nella protezione delle infrastrutture critiche del Paese, in materia del cyber-terrorismo. Si è perciò occupata di contrasto alla criminalità cibernetica di tipo economico-finanziario e di prevenzione ed il contrasto dei reati cibernetici contro la persona ed i minori.

Membro di comitati scientifici e di Women4Cyber, ha ricevuto i premi Inspiring Fifty 2021 e Marisa Bellisario 2023.