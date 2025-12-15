L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale indice il concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.17 coordinatori riservato agli iscritti nell’elenco delle categorie protette.



L’Agenzia per la cybersicurezza (ACN) nazionale indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 17 coordinatori riservato agli iscritti nell’elenco delle categorie protette. Di questi:

A) 9 Coordinatori con orientamento giuridico-economico, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1, legge 12 marzo 1999 n. 68.

B) 2 Coordinatori con orientamento giuridico-economico, riservato alle categorie di cui all’articolo 18, legge 12 marzo 1999 n. 68 ed alle categorie ad esse equiparate.

C) 5 Coordinatori con orientamento tecnico-scientifico, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1, legge 12 marzo 1999 n. 68.

D) 1 Coordinatore con orientamento tecnico-scientifico, riservato alle categorie di cui all’articolo 18, legge 12 marzo 1999 n. 68 ed alle categorie ad esse equiparate.

Quando ci sarà l’apertura e la chiusura delle candidature?

L’area geografica è quella del Lazio e la valutazione da parte dell’Agenzia sarà per esami. La data di apertura delle candidature è stata il 15 Dicembre 2025, ore 12:00. La data di chiusura candidature sarà il 13 Febbraio 2026, per le ore18:00.

