ACN, approvato il Piano per l’industria cyber nazionale

Frutto della collaborazione di ACN, MIMIT, MUR, MAECI e DTD, il documento rappresenta un pilastro strategico per il rafforzamento dell’ecosistema industriale nazionale della cybersicurezza. Leggi qui il Piano integrale in PDF

Si rafforza l’ecosistema industriale nazionale della cybersicurezza

Supporto all’Innovazione e alla collaborazione tra Ricerca e Industria; sviluppo delle startup e PMI; sviluppo di nuove competenze. Sono queste le 3 azioni con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) punta a creare il Piano per l’industria cyber nazionale. Il Piano, appena approvato, è previsto dalla misura numero 51 del piano di implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026.

Costituirà il documento di riferimento per la collaborazione tra gli Attori responsabili della misura (ACN, il MIMIT, MAECI e DTD), per garantire l’analisi e l’aggiornamento delle iniziative di interesse comune a

sostegno dell’industria nazionale cyber.

“Il presente documento“, si legge sul sito del MIMIT, “descrive sinteticamente le azioni, gli strumenti e le fonti di finanziamento quali elementi chiave del Piano per l’industria cyber nazionale“.

Le Amministrazioni responsabili della misura 51 garantiranno la realizzazione degli interventi

programmati con un approccio sinergico e sistemico. Il tutto, “in linea con i prerequisiti di cybersecurity

individuati dall’ACN“.

Le misure di revisione

Alla luce delle rapide evoluzioni tecnologiche e di mercato caratteristiche del settore cibernetico,

nonché di interventi normativi dedicati al settore cyber, si è definita una revisione periodica.

La a revisione periodica del Piano servirà “a garantire il suo costante allineamento con le altre attività e Misure previste dal Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026“.

I principali assi di riferimento

Il Piano per l’industria nazionale cyber si articola sulla base di tre principali Assi di intervento. Nel dettaglio:

il supporto all’ innovazione e alla collaborazione tra ricerca e industria.

e alla collaborazione tra ricerca e industria. Lo sviluppo delle start-up e PMI (misure di riferimento nell’ambito della Strategia cyber ), anche nell’ottica dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. Nello specifico, di quelle aziende che offrono prodotti e servizi di cybersecurity.

(misure di riferimento nell’ambito della ), anche nell’ottica dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. Nello specifico, di quelle aziende che offrono prodotti e servizi di cybersecurity. Sviluppo di nuove competenze.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) sarà soggetto responsabile o erogatore per le seguenti azioni:

1.5 Trasferimento tecnologico.

1.6 Brevetti e Proof of Concept.

1.7 Accordi per l’innovazione.

2.2 Fondo Nazionale Innovazione / Venture Capital.

3.2 Formazione tramite centri di trasferimento tecnologico.

Consulta qui il Piano integrale in PDF