ACN, Andrea Quacivi si insedia come nuovo Direttore Generale

9 Giugno 2026

Il Direttore Generale Andrea Quacivi succede a Bruno Frattasi, le cui dimissioni sono avvenute lo scorso 21 maggio.

Andrea Quacivi si è insediato l’8 giugno 2026 come Direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a seguito della nomina in Consiglio dei ministri del 22 maggio 2026.

Lo ha annunciato l’ACN. Quacivi succede a Bruno Frattasi, le cui dimissioni sono avvenute lo scorso 21 maggio.

Il CV di Andrea Quacivi

Dal 2017 al 2023 è stato Amministratore Delegato di Sogei, guidando il percorso di evoluzione e trasformazione digitale della Società e contribuendo allo sviluppo di infrastrutture e piattaforme strategiche per la Pubblica Amministrazione italiana.

Ha contribuito alla nascita di iniziative di rilievo nazionale ed europeo nei settori cloud, high performance computing e innovazione digitale, ed è stato tra i fondatori del Polo Strategico Nazionale, una delle più rilevanti iniziative italiane nel settore cloud, volta a garantire la sovranità digitale e la sicurezza dei dati nazionali. Ha partecipato all’avvio di iniziative strategiche per definizione di un ecosistema cloud europeo sicuro e interoperabile.

È stato inoltre co-fondatore e componente del Consiglio di Amministrazione di ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing.

Dal 2013 al 2017, sempre in Sogei, società in cui ha avviato la sua carriera sin dal 2007, è stato Responsabile della Direzione Organizzazione, Personale e Finance di Sogei, con il compito di governare e coordinare le attività amministrativo-contabili, di budget e controlling, la gestione e la valorizzazione delle risorse umane, le relazioni industriali, nonché la razionalizzazione dei servizi aziendali.

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dal 1995 al 1999 è stato consulente in Arthur Andersen S.p.A., dove ha maturato significative esperienze professionali nell’analisi dei processi aziendali, nell’individuazione di soluzioni organizzative e nella gestione del cambiamento.

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