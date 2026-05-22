ACN, Andrea Quacivi nominato Direttore Generale

Luigi Garofalo
22 Maggio 2026
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È ufficiale. Andrea Quacivi è il nuovo Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: la nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri da poco terminato.

È ufficiale. Andrea Quacivi, esperto nel settore delle tecnologie e dei servizi informatici, è il nuovo Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
“Il Consiglio dei ministri ha deliberato: su proposta del Presidente Giorgia Meloni“, si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, “la presa d’atto delle dimissioni rassegnate dal Prefetto Bruno Frattasi e la nomina del dottor Andrea Quacivi a Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”.

Andrea Quacivi, il profilo

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Andrea Quacivi, 56 anni, è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, dal 1995 al 1999 è stato consulente in Arthur Andersen S.p.A.;
dal 1999 al 2007 ha ricoperto ruoli di responsabilità nella Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Wind Telecomunicazioni S.p.A.

È stato AD di Sogei, in-house del MEF, per due mandati

Arriva in Sogei nel 2007, specializzato in pianificazione aziendale, gestione del rischio, sviluppo organizzativo e miglioramento dei processi aziendali. Qui, fino al 2017, è Responsabile della Direzione Organizzazione, Personale e Finance, potenziando le competenze in gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali, change management, organizzazione aziendale e team leadership.
Esperto nel settore delle tecnologie e dei servizi informatici, il 2 agosto 2017 diventa CEO di Sogei fino al 2023.
Dal 2018 al 2020, sempre in Sogei, ha ricoperto il ruolo di Responsabile ad interim della Direzione Planning & Finance.
È stato CEO di Geoweb S.p.A.
È stato membro del CdA della Fondazione ICSC che gestisce il Centro Nazionale di Ricerca in HPC, Big Data e Quantum Computing del Tecnopolo di Bologna.

Da oggi, 22 maggio 2026, guiderà l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN): dalla nostra Redazione gli auguri di buon lavoro.

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