ACN, aggiornate le Linee guida sulle funzioni crittografiche

Contestualmente è stato aggiornato anche il documento dedicato al Transport Layer Security (TLS).

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha pubblicato due nuovi documenti, “Cifrari a flusso” e “Firme digitali” appartenenti alle Linee guida sulle funzioni crittografiche. Si è così proceduto ad un loro aggiornamento.

Cifrari a flusso , algoritmi di crittografia simmetrica utilizzati per garantire la confidenzialità dei dati.

, algoritmi di crittografia simmetrica utilizzati per garantire la confidenzialità dei dati. Firme digitali, schemi di crittografia che assicurano l’autenticazione e l’integrità del messaggio firmato, oltre a non permettere al soggetto firmatario di ripudiare la firma apposta.

Fondamentali soluzioni che resistano alle nuove minacce

Entrambi i documenti forniscono raccomandazioni sugli algoritmi e sui parametri da adottare. Inoltre, sottolineano l’importanza di valutare soluzioni resistenti alla minaccia quantistica.

Contestualmente è stato aggiornato anche il documento dedicato al Transport Layer Security (TLS), che integra ora le soluzioni post-quantum per allineare le raccomandazioni ai requisiti della transizione. Data l’importanza dell’argomento, specifica l’Agenzia, il documento aggiornato sarà la versione 2.0.

Per approfondire

Leggi Linee guida funzioni crittografiche.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp