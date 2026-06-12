ACN, aggiornate le Linee guida sulle funzioni crittografiche

12 Giugno 2026

Contestualmente è stato aggiornato anche il documento dedicato al Transport Layer Security (TLS).

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha pubblicato due nuovi documenti, “Cifrari a flusso” e “Firme digitali” appartenenti alle Linee guida sulle funzioni crittografiche. Si è così proceduto ad un loro aggiornamento.

  • Cifrari a flusso, algoritmi di crittografia simmetrica utilizzati per garantire la confidenzialità dei dati.
  • Firme digitali, schemi di crittografia che assicurano l’autenticazione e l’integrità del messaggio firmato, oltre a non permettere al soggetto firmatario di ripudiare la firma apposta.

Fondamentali soluzioni che resistano alle nuove minacce

Entrambi i documenti forniscono raccomandazioni sugli algoritmi e sui parametri da adottare. Inoltre, sottolineano l’importanza di valutare soluzioni resistenti alla minaccia quantistica.

Contestualmente è stato aggiornato anche il documento dedicato al Transport Layer Security (TLS), che integra ora le soluzioni post-quantum per allineare le raccomandazioni ai requisiti della transizione. Data l’importanza dell’argomento, specifica l’Agenzia, il documento aggiornato sarà la versione 2.0.

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