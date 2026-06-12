ACN, aggiornate le Linee guida sulle funzioni crittografiche

Contestualmente è stato aggiornato anche il documento dedicato al Transport Layer Security (TLS).
L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha pubblicato due nuovi documenti, “Cifrari a flusso” e “Firme digitali” appartenenti alle Linee guida sulle funzioni crittografiche. Si è così proceduto ad un loro aggiornamento.
- Cifrari a flusso, algoritmi di crittografia simmetrica utilizzati per garantire la confidenzialità dei dati.
- Firme digitali, schemi di crittografia che assicurano l’autenticazione e l’integrità del messaggio firmato, oltre a non permettere al soggetto firmatario di ripudiare la firma apposta.
Fondamentali soluzioni che resistano alle nuove minacce
Entrambi i documenti forniscono raccomandazioni sugli algoritmi e sui parametri da adottare. Inoltre, sottolineano l’importanza di valutare soluzioni resistenti alla minaccia quantistica.
Contestualmente è stato aggiornato anche il documento dedicato al Transport Layer Security (TLS), che integra ora le soluzioni post-quantum per allineare le raccomandazioni ai requisiti della transizione. Data l’importanza dell’argomento, specifica l’Agenzia, il documento aggiornato sarà la versione 2.0.