ACN aggiorna le FAQ sulle misure di sicurezza per la supply chain dei soggetti NIS2

27 Luglio 2026

L’ACN ha pubblicato nuovi chiarimenti interpretativi sul processo e i requisiti di sicurezza da implementare per proteggere la sicurezza della catena di approvvigionamento dei soggetti NIS2.

L’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (ACN) ha pubblicato gli aggiornamenti sulle FAQ relative alle misure di sicurezza dei soggetti NIS2. Sono quattro in particolare le FAQ di riferimento.

Per supportare i soggetti NIS nell’adozione delle misure di sicurezza a protezione della loro supply chain, la FAQ MSB.13 indica le quattro fasi del relativo processo:

  • valutazione del rischio associato alla fornitura.
  • Identificazione dei requisiti di sicurezza.
  • Enforcement dei requisiti.
  • La loro verifica. 

Ai fini della valutazione del rischio associato alla fornitura, la FAQ MSB.14 ne elenca i criteri minimi da tenere in considerazione. Con riferimento all’identificazione dei requisiti di sicurezza e al loro enforcement, le FAQ MSB.15 e MSB.16, rispettivamente, chiariscono che non è richiesto che tali requisiti siano definiti dal soggetto NIS per tutte le sue forniture.

E conseguentemente, che non tutti i requisiti previsti dalle misure di sicurezza di base devono necessariamente essere ribaltati sul fornitore.

La FAQ MSB.17 specifica altresì che l’applicazione delle categorie di misure indicate dall’articolo 24 del decreto NIS, deve essere modulata fino alla eventuale esclusione di talune di esse (in funzione del contesto operativo, del livello di rischio e della criticità dei servizi affidati dalla singola Amministrazione).

Le altre FAQ di riferimento

la FAQ MSB.18 evidenzia che nei casi in cui l’operatore economico aggiudicatario sia costituito in forma di RTI, le misure di sicurezza possono essere soddisfatte dai soli componenti che erogano (anche parzialmente) la prestazione contrattuale che ha impatti sulla sicurezza informatica.

Infine, la FAQ MSB.19 precisa che, anche con riferimento ai contratti misti, l’applicazione dei requisiti di sicurezza deve essere modulata tenendo conto di alcuni requisiti. Quali:

  • la loro proporzionalità.
  • Pertinenza.
  • Adeguatezza.

Il tutto, ovviamente, in relazione all’entità e alla tipologia di prestazioni dei relativi soggetti NIS2 cui si applicano le stesse misure.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp

Novità su Google: per aggiungere Cybersecurity Italia tra le tue fonti preferite, clicca qui
Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

PrecedenteSuccessivo

Related Posts

Fairlife Coca-Cola

Ransomware Fairlife, l’azienda del gruppo Coca-Cola ricomincia le produzioni in quattro stabilimenti

27 Luglio 2026
Usa Dati Cittadino

Privacy, negli Usa un cittadino in tribunale per aver cancellato i dati dal cellulare durante un controllo alla frontiera

27 Luglio 2026
Phineas Fisher

Phineas Fisher, chi è il misterioso hacktivista “anarchico” che ha messo in crisi le aziende di spyware

27 Luglio 2026
OpenAI Congresso

Il ‘caso’ OpenAI spinge il Congresso a correre ai ripari. Presentate due proposte di legge per rafforzare i controlli sui modelli AI più avanzati

24 Luglio 2026

Ultime news

kill-switch
Fairlife Coca-Cola
Usa Dati Cittadino
Phineas Fisher
OpenAI Congresso
OpenAI Trump
Novembre Cyber
EuropAI