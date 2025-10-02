Nell’ambito del progetto SAGA di ESA, Thales Alenia Space svilupperà il primo sistema spaziale europeo per la generazione di chiavi crittografiche sicure, al fine di proteggere le future comunicazioni dell’UE. Il progetto mira a implementare tecnologie quantistiche nello spazio per garantire comunicazioni resilienti, resistenti alle emergenti minacce quantistiche.

Nuovo accordo per lo spazio europeo

Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha firmato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in riferimento alla missione SAGA (Secure And cryptoGrAphic). Il contratto copre la progettazione, lo sviluppo, il dispiegamento e la dimostrazione in orbita di un sistema di distribuzione a chiave quantistica (QKD) end-to-end interamente europeo a uso governativo.

La missione SAGA dell’ESA è stata presentata per la prima volta durante la Conferenza del Consiglio ministeriale dell’ESA del 2019 e perfezionata nel 2022. Da allora c’è stato il suo continuo sviluppo, in stretta collaborazione con la Commissione Europea come elemento basato nello spazio dell’iniziativa EuroQCI.

Proseguono i progressi nell’attuazione dell’EuroQCI, con l’imminente regolamentazione del programma di Connettività Sicura dell’Unione della Commissione Europea che ne supervisionerà il lancio operativo.

Quali sono i soggetti coinvolti nel progetto?

Il progetto è supportato da diverse agenzie spaziali. tra queste, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il Centro Aerospaziale Tedesco (DLR), l’Agenzia Spaziale Austriaca (ASA), l’Agenzia Spaziale Spagnola (AEE), l’Ufficio Spaziale Olandese (NSO), l’Agenzia Spaziale Francese (CNES) e l’Agenzia Spaziale Svizzera (SSO). Si prevede che altre agenzie entreranno a far parte del progetto man mano che la missione procederà, ampliandone gli obiettivi.

La firma del contratto si è tenuta alla Europe Quantum Conference 2025. Iniziativa che ha riunito politici, leader di settore, autorità nazionali ed esperti della società civile per discutere le modalità con cui potenziare il già attivo ecosistema tecnologico quantistico europeo e consolidarne la posizione di leader mondiale nell’innovazione e nell’eccellenza quantistica.

Laurent Jaffart (Direttore del dipartimento di “Connectivity and Secure Communications” in ESA): “La firma garantisce che gli Stati membri dell’ESA rimangano in prima linea“

Laurent Jaffart, Direttore del dipartimento di “Connectivity and Secure Communications” di ESA, che sarà uno dei principali relatori della 2^ edizione di Space & Underwater, la conferenza internazionale promossa da Cybersecurity Italia del prossimo 3 dicembre, che si terrà presso la Caserma “Salvo d’Acquisto” a Roma, ha così commentato l’accordo: “SAGA è un ambizioso tentativo di far progredire le tecnologie quantistiche. Il tutto, promuovendo la sovranità digitale, la sicurezza informatica e la competitività industriale dell’Europa nel futuro della tecnologia quantistica“.

Poi, Jaffart ha aggiunto: “La firma odierna di questo contratto con Thales Alenia Space è una garanzia. Garantisce infatti che gli Stati membri dell’ESA rimangano in prima linea nella corsa per una connettività realmente sicura nell’era quantistica”.

Hervé Derrey (CEO, Thales Alenia Space): “Orgogliosi di collaborare con ESA per un’infrastruttura di connettività sicura e resiliente“

“Sono molto lieto che Thales Alenia Space contribuirà a rafforzare l’indipendenza tecnologica dell’Europa promuovendo le tecnologie ottiche e quantistiche. Così Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space.

“Sfruttando la sua pluriennale esperienza nelle comunicazioni spaziali sicure e nelle tecnologie quantistiche all’avanguardia, Thales Alenia Space è orgogliosa di collaborare con l’ESA e numerose agenzie spaziali europee per un’infrastruttura di connettività sicura e resiliente. La quale, andrà a vantaggio sia dei governi che dei cittadini. Aprirà così la strada al futuro delle comunicazioni ottiche commerciali sia in Europa che nel Mondo”.

Che ruolo ha Thales Alenia Space in SAGA?

Thales Alenia Space ha coordinato le fasi pregresse della missione SAGA dal 2020, dalla fase A di SAGA fino ad oggi. La missione SAGA mira a dimostrare un servizio di distribuzione delle chiavi quantistiche (QKD). Servizio, che garantirà la fornitura sicura di QKD tramite un segmento spaziale costituito da un singolo satellite QKD in orbita terrestre bassa (LEO).

Un segmento di accesso che è composto da quattro nodi SpaceQCI distribuiti strategicamente in tutta Europa. E un segmento di controllo responsabile del funzionamento del sistema e della sua integrazione con l’infrastruttura terrestre EuroQCI.

SAGA svolge un ruolo fondamentale nell’ambito della roadmap complessiva di sviluppo di EuroQCI. Il suo obiettivo è quello di preparare SpaceQCI, predisporre l’ESA e i suoi partner industriali agli sviluppi di EuroQCI nell’ambito del regolamento UE sulla connettività sicura e gettare le basi per la futura certificazione di SpaceQCI.