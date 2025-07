Razzo Vega-C. L’Europa compie un passo in avanti nell’accesso autonomo allo Spazio grazie al programma guidato da ESA e dall’italiana Avio.

È previsto per le 23:00 di venerdì 25 luglio nella Guyana francese, le 4:00 di sabato 26 luglio in Italia, il lancio del razzo Vega-C. Capace di portare in orbita carichi fino a 2300 kg, permetterà il posizionamento preciso di satelliti anche in orbite complesse, in questo caso quella eliosincrona, grazie alla sua struttura: tre stadi a propellente solido per la parte inferiore e uno stadio a propellente liquido per la parte superiore.

A guidare il vettore Vega-C è l’ESA, grazie a una collaborazione con l’italiana Avio, appaltatore principale e autorità di progettazione del programma. Fornitore dei servizi di lancio è Arianespace, sul cui canale Youtube sarà possibile seguire il lancio in diretta. Il collegamento inizierà 03:40 ora italiana. L’intera missione durerà circa 1 ora e 41 minuti, e include il rilascio dei satelliti CO3D di Airbus Defence and Space e il satellite MicroCarb del CNES.

I microsatelliti CO3D, progettati da Airbus in collaborazione con il CNES, sono un esempio di tecnologia dual use altamente sensibile: ogni satellite raccoglie immagini 2D e 3D ad alta risoluzione da 50 cm, elaborate tramite una catena cloud gestita da Airbus e protetta da misure avanzate di cybersecurity.

Satelliti CO3D: cartografia sicura

L’infrastruttura dati è pensata per garantire riservatezza, integrità e disponibilità, in contesti critici come l’idrologia, la sicurezza civile, la gestione del territorio e la risposta alle emergenze.

Date queste caratteristiche rappresentano una protezione alta in termini di cyber minacce e possono essere impiegati, pertanto, in ambito militare oltre che civile.

MicroCarb: monitorare la CO₂ in sicurezza

Il satellite MicroCarb, sviluppato dal CNES con componenti di Airbus e Thales Alenia Space UK, è dedicato alla mappatura della CO₂ su scala globale. Il suo spettrometro ad alta precisione fornisce dati fondamentali per affrontare il cambiamento climatico, ma anche estremamente sensibili per la protezione da intercettazioni, sabotaggi digitali o alterazioni dei dati ambientali rappresenta una delle nuove sfide per la sicurezza cibernetica spaziale.

Spazio, Sicurezza e Autonomia

Il programma Vega-C rappresenta un importante passo avanti nel dominio dello Spazio da parte dell’Europa, ma anche dell’Italia, in termini di piattaforme di lancio, di collegamenti, controllo dei sistemi e di sicurezza delle informazioni trasmesse via satellite.

Tramite Avio e la recente adesione alla Launcher Exploitation Declaration l’Italia si dota di un proprio fornitore di servizi di lancio e si colloca, pertanto, con maggiore autonomia strategica nel campo dell’accesso allo spazio.