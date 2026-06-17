“InsospettAbili”, l’evento della Polizia di Stato a Comdo per la diffusione della cultura della cybersicurezza.

La Polizia di Stato ha promosso, dal 16 al 18 giugno 2026, presso la Sala “Paolo Borsellino” della Biblioteca Comunale di Como, il progetto “InsospettAbili“. Si tratta di una serie di incontri dedicati alla prevenzione delle truffe e alla diffusione della cultura della sicurezza. Sensibilizzazione, in particolare, sviluppata dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e dalla S.O.S.C. di Salerno.

Agli incontri prendono parte il Prefetto Corrado Conforto Galli, il Questore di Como, dott. Filippo Ferri, il Vicario dott. Gianluca Cardile, il Vice Sindaco, Nicoletta Roperto. Con loro, operatori specializzati del territorio e numerosi esponenti del mondo associativo locale, in un percorso condiviso di prevenzione e vicinanza ai cittadini.

Nel corso delle giornate si è dibattuto dei rischi connessi alle truffe online e tradizionali, con particolare attenzione a diversi fenomeni criminali. In particolare:

phishing.

Smishing.

Vishing.

Falso trading online.

Indebita sottrazione di credenziali bancarie.

Truffe perpetrate ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’illustrazione dei casi concreti

Gli operatori della Polizia di Stato hanno illustrato casi concreti, modalità operative utilizzate dai truffatori e buone prassi di prevenzione. Hanno al contempo evidenziato l’importanza della tempestiva segnalazione alle Forze di Polizia e della diffusione di una maggiore consapevolezza digitale.

Presenti numerosi totem interattivi collocati lungo il percorso di accesso all’aula magna della Biblioteca Comunale. Grazie a queste, i partecipanti hanno potuto approfondire, in modalità dinamica e intuitiva, i principali scenari di rischio, le tecniche di adescamento e manipolazione più diffuse. Nonché, “i comportamenti corretti da adottare per prevenire truffe e frodi informatiche“.

Eventi cyber in Lombardia

L’evento si è inserito nel più ampio percorso di prossimità e prevenzione promosso dalla Polizia di Stato, con un obiettivo in primo piano. La volontà di rafforzare il rapporto di fiducia con la cittadinanza e a sviluppare una cultura della sicurezza partecipata, anche attraverso il dialogo diretto con il territorio.

Con particolare riferimento alla Lombardia e alla Provincia di Como, secondo i dati più recenti, sono aumentati i fenomeni fraudolenti e le truffe online. In particolare si è registrato un numero crescente di episodi denunciati e tentativi di raggiro che sfruttano strumenti digitali, piattaforme social e tecniche di manipolazione psicologica.

Nello specifico, nel corso del 2025 le frodi in ambito economico-finanziario commesse attraverso la rete Internet in Lombardia sono state oltre 2mila, con 45 milioni di euro sottratti. Nella sola Provincia di Como si sono registrati 135 casi, per un ammontare di 6 milioni di euro.

Il progetto ha confermato “l’impegno nella promozione delle attività di sensibilizzazione capaci di raggiungere concretamente i cittadini“. Favorisce “consapevolezza, inclusione e protezione delle persone maggiormente esposte ai rischi delle truffe“.

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